Çan Organize Sanayi Bölgesi fizibilite çalışmaları başlıyor

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde organize sanayi bölgesi projesine bakanlık onayı verildi ve fizibilite çalışmalarına geçildi.

Çan Belediyesi tarafından daha önce resmi girişimlerinin başlatıldığı Çan Organize Sanayi Bölgesi projesine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından da onay verilerek fizibilite çalışmalarına geçildi. Çan Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bakanlığın OSB Projemize onay vermesiyle ilçemize gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferhat Güvel ile belediyemizde gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası, Çan Kaymakamımız Mustafa Gürdal'ı makamında ziyaret ederek süreç hakkında bilgilendirme yaptık ve sonrasında Organize Sanayi Bölgemizde yerinde incelemelerde bulunduk. Bakanlık ve ilimiz yetkili kurumlarıyla oluşturacağımız komisyon ile fizibilite çalışmalarının tamamlanması sonrası Çan Organize Sanayi Bölgesi kurulum çalışmaları başlanmış olacak. Süreç içerisinde destek ve katkılarını esirgemeyen Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş'a, Kaymakamımız Mustafa Gürdal'a, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a, STK ve siyasi parti temsilcilerimize, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkililerine, ayrıca dosyamızın hazırlanma sürecinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Bölge Yetkililerine teşekkür ederiz" dedi. - ÇANAKKALE