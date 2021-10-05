Çan Organize Sanayi Bölgesi fizibilite çalışmaları başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çan Organize Sanayi Bölgesi fizibilite çalışmaları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çan Organize Sanayi Bölgesi fizibilite çalışmaları başlıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde organize sanayi bölgesi projesine bakanlık onayı verildi ve fizibilite çalışmalarına geçildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde organize sanayi bölgesi projesine bakanlık onayı verildi ve fizibilite çalışmalarına geçildi.

Çan Belediyesi tarafından daha önce resmi girişimlerinin başlatıldığı Çan Organize Sanayi Bölgesi projesine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından da onay verilerek fizibilite çalışmalarına geçildi. Çan Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bakanlığın OSB Projemize onay vermesiyle ilçemize gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferhat Güvel ile belediyemizde gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası, Çan Kaymakamımız Mustafa Gürdal'ı makamında ziyaret ederek süreç hakkında bilgilendirme yaptık ve sonrasında Organize Sanayi Bölgemizde yerinde incelemelerde bulunduk. Bakanlık ve ilimiz yetkili kurumlarıyla oluşturacağımız komisyon ile fizibilite çalışmalarının tamamlanması sonrası Çan Organize Sanayi Bölgesi kurulum çalışmaları başlanmış olacak. Süreç içerisinde destek ve katkılarını esirgemeyen Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş'a, Kaymakamımız Mustafa Gürdal'a, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a, STK ve siyasi parti temsilcilerimize, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkililerine, ayrıca dosyamızın hazırlanma sürecinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Bölge Yetkililerine teşekkür ederiz" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Organize Sanayi Bölgesi fizibilite çalışmaları başlıyor

Çan Organize Sanayi Bölgesi fizibilite çalışmaları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Necmettin Erbakan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Mehmet Topal Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çan Organize Sanayi Bölgesi fizibilite çalışmaları başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 16:09:07. #1.12#