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Camilerden 61 halı çalan 2 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel
Camilerden 61 halı çalan 2 şüpheli tutuklandı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 2 farklı camiden toplam 61 halı çalan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 2 farklı camiden toplam 61 halı çalan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunusemre ilçesinde bulunan Koruköy ile Sarıahmetli camilerinden çeşitli tarihlerde toplam 61 halı çalınması üzerine jandarma geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, şüphelilerin K.T., F.Ç. ile Y.E. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.T. ve F.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Y.E.'yi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri
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