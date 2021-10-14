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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 15. bölüm 2. fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 15. bölüm 2. fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat'la yakınlaşmaya karar vermişken haberi olmadan Cana engeline takılır. Sedat'ın tek derdi ise Cana'yla birlikte olmaktır. Nalan'a gelen telefon ise Hayri'den yardım istemesine neden olur. Çünkü Feride ortada yoktur ve Nalan ne yapacağını şaşırır. Hayri'nin yardımıyla odaya giren Nalan, Feride'nin gizlediği sırlarlar yüzleşemeden resmen evden kovulur. Hayri'nin Nalan'a karşı olan yaklaşımı ve ilgisi Nalan'ı son derece şaşırtır.

Diğer yandan Rafet'in kıymetli olarak gördüğü otel ihalesini almayı hedefleyen Sedat bambaşka yollar denemeye kalkar. Cana'nın ağından kurtulamaması ise Sedat'ın başına bela olur. Çünkü Sedat'ın Cana'yla görüşmek için söylediği yalan gittikçe büyür.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 15. bölüm 2. fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride, Nalan'ı bu kez çocuk için sıkıştırıyor!

Sedat'ın hayatında işler yolunda gitmemektedir. Hem Cana hem de şirket tarafından zor olayların içinde kalır. Öte yandan Feride odağını bu kez başka tarafa yöneltmiştir.

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 15. bölüm 2. fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

CAMDAKİ KIZ 12.BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 15. bölüm 2. fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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