Camdaki Kız Aylin kimdir?Camdaki Kız Levent'in ablası Aylin kimdir? Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüyle dizinin birçok karakteri araştırılmaktadır. Bu bağlamda en çok araştırılan karakter Damat Levent karakterinin ablası Aylin oldu. İzleyiciler Levent'in ablası Aylin ile ilgili internette en çok "Camdaki Kız Aylin kimdir? Camdaki Kız Levent'in ablası Aylin kimdir? Kadriye Çetinkaya kimdir? Kadriye Çetinkaya kaç yaşında, nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. İşte detaylar.

CAMDAKİ KIZ AYLİN KİMDİR?

Camdaki Kız Aylin, Damat Levent'in ablasıdır.Zamanında çok zengin olan babası iflas edince, cemiyet hayatında adı sıfırlanmış bir ailenin kızı olmuştur. Selen ile birbirlerini sevmeyen Aylin, aralıklar ile Levent'ten para istemektedir. Levent artık para vermeyince konağa gelmiştir.

KADRİYE ÇETİNKAYA KİMDİR?

Kadriye Çetinkaya, 20 Nisan 1969 yılında dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

KADRİYE ÇETİNKAYANIN YER ALDIĞI DİZİLER!

Türkü Filmi – 2004

Kalp Gözü – 2004

Öyle Bir Geçer Zaman Ki – 2012/ 2013

Güzel Çirkin (Kamile) – 2013

Bizim Okul – 2013

Deliha (Nurdan) – 2014

Gönül İşleri – 2014

Not Defteri – 2014

Aşkopat – 2015

Savaşçı – 2017

Alem-i Cin (Asiye) – 2018

Bir Denizcinin Doğum Günü (Mihriban) – 2018

Bizim Hikaye – 2017/ 2018

Arka Sokaklar – 2008/ 2019

Jet Sosyete – 2018/ 2019

Uyanış Büyük Selçuklu – 2020

Alev Alev (Fatma) – 2020/ 2021

Camdaki Kız (Aylin) – 2021

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