Camdaki Kız Aylin kimdir? Camdaki Kız Levent'in ablası Aylin kimdir? Kadriye Çetinkaya kimdir? Kadriye Çetinkaya kaç yaşında, nerelidir?
Camdaki Kız Aylin kimdir? Camdaki Kız Levent'in ablası Aylin kimdir? Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yayınlandığı günlerde birçok oyuncu araştırılmaktadır. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen karakter Damat Levent karakterinin ablası Aylin oldu. Peki, Camdaki Kız Aylin kimdir? Camdaki Kız Levent'in ablası Aylin kimdir? Kadriye Çetinkaya kimdir? Kadriye Çetinkaya kaç yaşında, nerelidir?
Camdaki Kız Aylin kimdir?Camdaki Kız Levent'in ablası Aylin kimdir? Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüyle dizinin birçok karakteri araştırılmaktadır. Bu bağlamda en çok araştırılan karakter Damat Levent karakterinin ablası Aylin oldu. İzleyiciler Levent'in ablası Aylin ile ilgili internette en çok "Camdaki Kız Aylin kimdir? Camdaki Kız Levent'in ablası Aylin kimdir? Kadriye Çetinkaya kimdir? Kadriye Çetinkaya kaç yaşında, nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. İşte detaylar.
CAMDAKİ KIZ AYLİN KİMDİR?
Camdaki Kız Aylin, Damat Levent'in ablasıdır.Zamanında çok zengin olan babası iflas edince, cemiyet hayatında adı sıfırlanmış bir ailenin kızı olmuştur. Selen ile birbirlerini sevmeyen Aylin, aralıklar ile Levent'ten para istemektedir. Levent artık para vermeyince konağa gelmiştir.
KADRİYE ÇETİNKAYA KİMDİR?
Kadriye Çetinkaya, 20 Nisan 1969 yılında dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
KADRİYE ÇETİNKAYANIN YER ALDIĞI DİZİLER!
- Türkü Filmi – 2004
- Kalp Gözü – 2004
- Öyle Bir Geçer Zaman Ki – 2012/ 2013
- Güzel Çirkin (Kamile) – 2013
- Bizim Okul – 2013
- Deliha (Nurdan) – 2014
- Gönül İşleri – 2014
- Not Defteri – 2014
- Aşkopat – 2015
- Savaşçı – 2017
- Alem-i Cin (Asiye) – 2018
- Bir Denizcinin Doğum Günü (Mihriban) – 2018
- Bizim Hikaye – 2017/ 2018
- Arka Sokaklar – 2008/ 2019
- Jet Sosyete – 2018/ 2019
- Uyanış Büyük Selçuklu – 2020
- Alev Alev (Fatma) – 2020/ 2021
- Camdaki Kız (Aylin) – 2021