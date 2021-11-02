Call of Duty Vanguard PC Sistem Gereksinimleri Detaylandırıldı

Call of Duty Vanguard için PC Sistem Gereksinimleri, ön yükleme tarihi ve diğer teknik detaylar yayınlanan yeni bir fragmanla birlikte açıklandı.

Oyunun PC portunu hazırlayan Beenox stüdyosu Call of Duty Vanguard'ın minimum, önerilen, rekabetçi ve 4K/Ultra düzeydeki sistem gereksinimlerinin yanı sıra dosya boyutunu ve ön yükleme detaylarını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte Activision tarafından Call of Duty Vanguard'ın PC versiyonu için yeni bir fragman yayınladı.

Resmi blog sayfasındaki yazıya göre, oyunun ön sipariş veren PC kullanıcıları 2 Kasım itibariyle Battle.net üzerinden ön yükleme işlemine başlayabilecekler. PC versiyonunda ultra geniş monitör desteği yer alacak.

Call of Duty Vanguard PC sistem gereksinimleri tam olarak şöyle:

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