Call of Duty, hilecilerin gözünü korkutacak açıklama yayınladı - Haberler
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Call of Duty, hilecilerin gözünü korkutacak açıklama yayınladı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Call of Duty, hilecilerin gözünü korkutacak açıklama yayınladı

Call of Duty: Vanguard'ın piyasaya sürülmesi ve Warzone'un entegrasyonu yaklaşırken, Call of Duty tarafından hile karşıtı bir açıklama yapıldı.

Call of Duty: Warzone'un 2020'nin başlarında piyasaya sürülmesinden bu yana piyasadaki en popüler battle royale'i haline geldi. Call of Duty serisi son zamanlarda hilecilere karşı takındığı ciddi bir tavır ile CoD oyunlarından hilecileri temizlemeye kararlı.

Call of Duty: Vanguard 5 Kasım'da piyasaya sürüleceği zaman, dünya yepyeni bir Call of Duty oyunu görecek, ancak Call of Duty: Warzone ile de yeni bir entegrasyon gerçekleştirecek. Yeni bir haritanın duyurulmasıy, İkinci Dünya Savaşı dönemi silahları ve daha fazlası birçok hayran için ne kadar çekici olsa da Warzone'a entergrasyonla birlikte hile karşıtı bir sistemin geldiği haberi birçok oyuncuyu da heyecanlandırmıştı.

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Call of Duty, Warzone'dan banlanan oyuncular Call of Duty Vanguard'a giremeyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Call of Duty'nin Twitterdan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Sevgili hileciler,
Oyunları seviyoruz. Bu bizim için bir tutku. Dünyanın en büyük hayranlarına oyun yapmaktan dolayı da gururluyuz. Her zaman istediğimizi alamıyoruz. Ancak elimizden gelenin en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Hile yapmak, herkes için eğlencenin sonunu getiriyor. Kimse hilecileri sevmez. Amacımız, eğlenceli oyun deneyimini adil şartlar altında bütün geliştiricilere, oyunculara ve Call of Duty hayranlarına sunmak. Hileciler hoş karşılanmaz. Asla da tolere edilmezler. Yakında neden bahsettiğimizi göreceksiniz.

Birçok yönden, böyle bir açıklama Activison, Raven Software, Sledgehammer Games, Warzone ve Vanguard'ın arkasındaki tüm ekip hilecilerin gözünü korkutacak mesajı ilettiler.

Call of Duty Warzone, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S için çıkış yapacak.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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