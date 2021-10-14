Cadılar Bayramı Öldürür Filmi

Michael Myers’ın geri döndüğü Cadılar Bayramı Gecesi henüz bitmedi.

Laurie Strode (Curtis), kızı Karen (Judy Greer) ve torunu Allyson’ın (Andi Matichak) maskeli canavar Michael Myers’ı Laurie’nin bodrumunda kafese kapatıp ateşe vermelerinden dakikalar sonra Laurie, kendisine ömür boyu eziyet eden kişiyi sonunda öldürdüğünü düşünerek hayati önem taşıyan yaralarıyla hastaneye koşar.

Ama Michael, Laurie’nin kapanından kurtulmayı başardığında kan dökme ritüeli devam eder. Laurie acılarıyla savaşıp kendini ona karşı savunmaya hazırlarken tüm Hadonfield’ın durdurulamaz canavarlarına karşı ayaklanmasını sağlar.

Strode kadınları, Michael’ın ilk saldırısından kurtulanlardan oluşan ve kontrolü ellerine almaya karar veren bir gruba katılırlar ve Michael’ı sonsuza dek yakalamak üzere ava çıkan yasa dışı bir çeteyi oluştururlar.

Şeytan, bu gece ölecek.

Yönetmen: David Gordon Green

Senaryo: Scott Teems, Danny McBride, David Gordon Green

Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael Hall

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Halloween Kills

Yapımcı Firma: 0

Vizyon Tarihi: 15.10.2021

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