Cadılar Bayramı Öldürür Filmi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cadılar Bayramı Öldürür Filmi

InterSinema.com - Haberler | Sinema
Cadılar Bayramı Öldürür Filmi

Cadılar Bayramı Öldürür filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cadılar Bayramı Öldürür filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Michael Myers’ın geri döndüğü Cadılar Bayramı Gecesi henüz bitmedi.

Laurie Strode (Curtis), kızı Karen (Judy Greer) ve torunu Allyson’ın (Andi Matichak) maskeli canavar Michael Myers’ı Laurie’nin bodrumunda kafese kapatıp ateşe vermelerinden dakikalar sonra Laurie, kendisine ömür boyu eziyet eden kişiyi sonunda öldürdüğünü düşünerek hayati önem taşıyan yaralarıyla hastaneye koşar.

Ama Michael, Laurie’nin kapanından kurtulmayı başardığında kan dökme ritüeli devam eder. Laurie acılarıyla savaşıp kendini ona karşı savunmaya hazırlarken tüm Hadonfield’ın durdurulamaz canavarlarına karşı ayaklanmasını sağlar.

Strode kadınları, Michael’ın ilk saldırısından kurtulanlardan oluşan ve kontrolü ellerine almaya karar veren bir gruba katılırlar ve Michael’ı sonsuza dek yakalamak üzere ava çıkan yasa dışı bir çeteyi oluştururlar.

Şeytan, bu gece ölecek.

Yönetmen: David Gordon Green

Senaryo: Scott Teems, Danny McBride, David Gordon Green

Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael Hall

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Halloween Kills

Yapımcı Firma: 0

Vizyon Tarihi: 15.10.2021

Cadılar Bayramı Öldürür Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu İsmet Uçma
Magazin Tarkan
Spor Ferdi Kadıoğlu Ali Koç Serdar Aziz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Hava Durumu Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cadılar Bayramı Öldürür Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:23:50. #1.12#