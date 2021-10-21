Büyükşehir ve Kent Konseyi Katkılarıyla Hazırlanan Kitaplar Tanıtıldı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlanan kitaplar Abdülkadir Karahan Kütüphanesinde düzenlenen programda tanıtıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ile Kent Konseyi'nin katkılarıyla hazırlanan ve basımı gerçekleştirilen Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden derlenen "Safahat'tan Seçmeler", isimli kitap, sözlükçe de eklenerek okurlara sunuldu.

Yunus Emre'nin 700. vefat yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla şiirlerinden seçilen "Yunus Emre'nin İzinde" adıyla edebiyat dünyasına yeni bir eser kazandırıldı. "Bizim Hikayelerimiz, Herkes İçin 1111 Özlü Söz ve Temizlik ve Namaz Rehberi" adlı kitaplar da okurların beğenisine sunuldu.

Abdülkadir Karahan Kütüphanesinde düzenlenen 5 eserin tanıtım programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay, TÜMSİAD Şube Başkanı Mehmet Sadık Sade, ŞASEMKOM Başkanı Kemal Sezer ile çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN BEYAZGÜL: "KİTAP OKUYAN HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDE OLACAKTIR"

Tanıtım programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kitap okumanın önemine değinerek kitap okuyan bir kişinin, kelime hazinesi daha geniş olacağından bir adım önde olacaktır" dedi.

Başkan Beyazgül: " Toplumumuzda kitap okuma konusunda ısrarcı olmamıza rağmen maalesef okuma oranı çok az ama şunu ifade edebilirim ki dünya gençler yarışında kim bir cümle daha fazla biliyorsa, kim bir kelime daha fazla biliyorsa bilsin ki o öne geçmiştir" diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ise hazırlanan kitapların içerikleri hakkında bilgiler vererek kitap okumanın, kitaplarla iç içe olmanın son derece önem arz ettiğini aktardı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da konuşmasında internet ve akıllı telefonlara bağımlı bir gençliğin giderek arttığını ifade ederek sorunu çözmek istiyorsak kitaplara yönelmeliyiz ifadelerini kullandı.

Kitap tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolunun kitap okumaktan, öğrenmekten ve öğretmekten geçtiğini belirtti.

Kitapların insanların hayat arkadaşı olduğunun altını çizen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kitapların nesilden nesile aktarılması gerektiğini belirterek bu kutlu yolda emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum diye konuştu.

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