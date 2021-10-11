Büyükşehir'in Judocuları Madalyaları Topladı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programı içinde yer alan Amatör Spor Haftası Judo Turnuvası'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judo takımı, madalyaları kazanmaya devam ediyor. Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Amatör Spor Haftası Judo Turnuvası Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Amatör Spor Haftası Judo Turnuvası'na katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları turnuvadan 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Turnuvaya katılan Ümit Çırpan, Zilan Ertem, Mehmet Altaş, İsmail Durbak ve Öznur Efe birinci olarak altın madalya kazanırken, Gülşen Tanrıkulu, Ali Delen, Belinay Beyza Gökkaya ve Zübeyir Talha Polat ikinci olarak gümüş madalya, Sümeyra Gökçen, Pınar Boğa, Batuhan Arslan, Emirhan Ertem ve Sami Yusuf Çiçek turnuvada 3'üncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Gerçekleşen turnuvada madalya kazanan sporcuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Judoda art arda başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcularımızı tek tek kutluyorum. Takımımızın başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

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