Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u kabul etti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul etti.
BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul etti.
Belediye Başkanı Aktaş'a ajansın çalışmaları hakkında bilgi veren Aksoy, AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim ederek içeriği hakkında bilgilendirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş ise kitabı inceleyerek, teşekkürlerini iletti.
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