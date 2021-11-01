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Bursalı yazarın kitaplarına ilgi büyük

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bursalı yazarın kitaplarına ilgi büyük

Psikolojik romanlarıyla Türkiye'de tanınan Bursalı Gazeteci yazar Gürhan Adana'nın yazdığı kitaplara okurlarından tam not geldi.

Psikolojik romanlarıyla Türkiye'de tanınan Bursalı Gazeteci yazar Gürhan Adana'nın yazdığı kitaplara okurlarından tam not geldi.

Gazeteci Yazar Gürhan Adana, okurlarıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı. Yenişehir'de düzenlenen etkinlikte okurlarıyla bir araya gelen Adana, edebiyat serüvenini anlattı. Türkiye'nin birçok yerinden yemeğe katılan vatandaşlarla, yazarla okuru arasındaki güçlü ve farklı iletişime dikkat çeken Adana, "Kitap okumanın büyülü dünyasını keşfeden okur, bir süre sonra yazarıyla tanışmak ve ondan yazım serüvenini dinlemek ister. Kitaplar üzerine konuşmak, soru sorup görüş bildirmek okur bakımından olduğu kadar yazar bakımından da ayrıcalıklı bir deneyimdir" dedi.

Bugüne değin toplam 7 kitabı yayımlanan Adana, psikolojik romanlarıyla tanınıyor. - BURSA

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