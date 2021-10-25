Bursa'nın 7 asırlık silüetini çıkaracak düzenleme turizmcileri sevindirdi

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (AA) - Bursa'da, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bölgenin tarihi silüetinin gün yüzüne çıkarılması için yapılan çalışmalar, turizmcileri mutlu ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla, Osmanlı'nın ilk başkentinde yüzlerce yıllık Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje aşamalar halinde ilerliyor.

Kamulaştırma çalışmaları sonrası çok katlı binaların yıkılmasının ardından Pirinç Han ve Ulu Cami başta olmak üzere bölgenin tarihi silüeti iyice belirginleşti.

İnanç turizmi başta olmak üzere bölgedeki tarihi alanların ön plana çıkacağı projeyle aynı zamanda yerli ve yabancı turist yoğunluğunun da artırılması hedefleniyor.

Proje, özellikle turizmciler açısından da olumlu yönde karşılanıyor.

"Turistleri daha öz güvenle buraya davet edeceğiz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, geçmiş zamanlarda Bursa'nın kültür ve tarih başkentliğini yaptığını, bunun da turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu yönde Bursa'yı yurt dışında tanıttıklarını belirten Saraçoğlu, yıkım çalışmalarının bu yüzden değerli olduğunu ve yüzlerini güldürdüğünü dile getirdi.

Saraçoğlu, yıkımlar bittiğinde yüksek yerlerden bakıldığında eski Bursa'yı bir anda görebilmenin de ayrı bir mutluluk vereceğine değinerek, şöyle konuştu:

"Turistler sürekli orayla ilgili olumsuz eleştiriler yapıyordu. İnanç turizmi açıcısından Ulu Cami dünyada en önemli kutsal mekanlardan bir tanesi. Ticaret hayatının başladığı Koza Han, tarihi çarşılarımız bir anda bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Bu da turizme büyük bir değer katacak. Bizler şehrimizin altyapısının ve görsel güzelliğinin ortaya çıkmasından dolayı turistleri daha öz güvenle buraya davet edeceğiz. Bir turistin olumsuz eleştirisi bizi tabii ki etkiliyor. Şehir güzelleştikçe Bursa dünya markası yolunda daha güzel adımlar atmış olacak."

"Hanlar Bölgesi'nin turizme kazandırılmasıyla Bursa dünyada önemli bir yer haline gelecek"

Hanlar Bölgesi'nin tekrar ortaya çıkmasından sonra yeni şehir ve mekan fotoğrafları çekileceğini aktaran Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Bu da ister istemez iyi algıyı arttıracak. Turistler gruplar halinde geldiği zaman her türlü ihtiyaçlarına önem veriyorlar. Sadece o bölgenin tarihsel yapısının ortaya çıkması değil altyapı eksikliklerinin de giderilmesi gerekiyordu. Bu gelişmelerin hepsi çok önemli. Bursa gastronomisi, sağlık turizmiyle birlikte turizm alanlarında yükselişe geçmiş durumda. Çalışmalar sıkı bir şekilde yürütülüyor. Bununla birlikte Hanlar Bölgesi'nin turizme kazandırılmasıyla Bursa da dünyada önemli bir yer haline gelecek. Biz de bunun anlatımını, görselliğini her alanda reklamını bu doğrultuda yapacağız."