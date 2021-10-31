BURSA (İHA) - 2 otomobil ve 1 servis aracı çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da 2 otomobil ve 1 servis aracı çarpıştı. Kazada yaralılar çevre hastanelere sevkedildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa- Orhaneli yolu Doğancı Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarptıştı. Arkasından gelen Mehmet Sevgin idaresindeki servis aracı ise duramayarak çarptı. Kazada servis aracında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralanırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.