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Bursa'da tekstil fabrikası yangını (5)

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel
Bursa'da tekstil fabrikası yangını (5)

KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Kestel ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

KESTEL, BURSA (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönümlük alana kurulu olan fabrikadaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Bursa'da tekstil fabrikası yangını (5)

Bursa'da tekstil fabrikası yangını (5)

Bursa'da tekstil fabrikası yangını (5)

Bursa'da tekstil fabrikası yangını (5)

Bursa'da tekstil fabrikası yangını (5)

Bursa'da tekstil fabrikası yangını (5)

Bursa'da tekstil fabrikası yangını (5)

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Son Dakika Haberleri
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