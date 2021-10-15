Bursa'da tekstil fabrikası yangını (5)

KESTEL, BURSA (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönümlük alana kurulu olan fabrikadaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.