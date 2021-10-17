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Bursa'da sürücülerin yaptığı ihlaller sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da sürücülerin yaptığı ihlaller sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayarak kazalara sebebiyet veren sürücüler kameralara yansıdı.

BURSA (İHA) - Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayarak kazalara sebebiyet veren sürücüler kameralara yansıdı.

Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayarak ışık ihlali yapan ve ayrıca direksiyon başında uyuyan araç sürücülerinin yaptığı kazalar kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı yolu üzerinde meydana gelen kazada, karşı yönden gelen kamyonet yeşil ışık yanan yoldaki otomobilin önüne aniden çıkarken, kaza kaçınılmaz oldu. Otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki araç da kullanılamaz hale gelirken, facianın eşiğinden dönüldü.

Bursa'nın en işlek caddelerinden biri İzmir yolunda ise hatalı sollama yapan orta şeritteki bir otomobil sağ şeritte giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle spin atan iki otomobil ters dönerek benzinliğin giriş kısmında kaldı. Sabaha karşı Ulu Cami önünde meydana gelen kazada ise uyuduğu tahmin edilen taksi sürücüsü önce park halindeki araca sonrasında ise ağaca çarparak durabildi. Yine yeşil ışık ihlali yapan bir otomobil ışıkta hareket eden otomobillerin arasına dalınca kaza kaçınılmaz oldu. Bu trafik lambalarının çalışmadığı dört yolda yolu paylaşamayan otomobil otobüse yandan çarparak kullanılamaz hale geldi.

Mudanya ilçesinde park halindeki otomobilin kapısı aniden açılınca tek şeritli yolda kaçacak yer bulamayan hafif ticari araç sürücüsü orta refüjü aşarak karşı yöne geçerek takla atarak durabildi. Son kazada ise kırmızı ışıkta bekleyen otomobilleri fark etmeyen araç sürücüsü arkadan iki otomobile çarparak durabildi.

Yine aynı şekilde dikkatsizlik sonucu enteresan kazalara imza atan araç sürücüleri kameralara yansıdı. - BURSA

Bursa'da sürücülerin yaptığı ihlaller sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

Bursa'da sürücülerin yaptığı ihlaller sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

Bursa'da sürücülerin yaptığı ihlaller sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

Bursa'da sürücülerin yaptığı ihlaller sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

Bursa'da sürücülerin yaptığı ihlaller sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

Bursa'da sürücülerin yaptığı ihlaller sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı

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