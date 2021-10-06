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Burhan Şeşen'den Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açık mektup

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Burhan Şeşen'den Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açık mektup

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, MÜYORBİR Yönetim Kurulu adına, Kıbrıs'ta tutuklanan 21 müzisyenin serbest bırakılması ve ülkelerine dönebilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a açık mektup yazdı.

"21 müzisyen dostumuzun serbest kalması en büyük dileğimiz"

"Sizlerin de bildiği gibi Kıbrıs'ta şu anda 21 müzisyenimiz sahte PCR testi nedeniyle tutuklu bulunmaktadır" diyen Şeşen, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek basından gerekse mağdur olan müzisyenlerin beyanlarından anladığımıza göre bu işte asıl suçlu olanlar serbestçe dolaşırken bu sahne emekçileri arkadaşlarımız bir ayı aşkın süredir hapishanedeler. Bakanlığınızın faaliyet alanlarını direkt ilgilendirmese de sizin sanata ve sanatçıya olan duyarlılığınızı bildiğimizden bu konuda bir çözüm yolu bulacağınızdan en ufak bir kuşkumuz yok. Bunun için harekete geçilmesi, müzisyen dostlarımızın bir an evvel serbest kalıp ülkemize dönebilmeleri en büyük dileğimizdir."

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