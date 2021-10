Burdur'un Bucak Belediyesi tarafından ödüllü atık pil toplama kampanyası başladı

Bucak Belediyesi ile TAP (Taşınılabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi) arasında yapılan protokol ile her yıl düzenlenen ödüllü Atık pil toplama kampanyasının, 2021-2022 eğitim öğretim yılı kampanyası başladı.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal kampanya hakkında yaptığı açıklamada " Hayatımızın bir çok alanında kullandığımız cihazların enerji kaynaklarını piller oluşturuyor. Tükenen pilleri çevreye veya çöpe atmamalıyız. Çünkü atık pillerin içerisindeki çeşitli kimyasal maddeler, çöp depolama alanlarında yeraltı sularına ve toprağa karışarak 4-6 m3' lük bir alanda kirlilik yaratabilmektedirler. İlçemizde ekosistem ve çevrenin korunmasına katkı sağlanması amacıyla, TAP (Taşınılabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi) ile belediyemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde atık piller düzenli olarak toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmekte, okullarda çevre bilinci aşılaması ve böylelikle gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir BUCAK bırakabilmek için her yıl düzenli olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından atık piller toplanmaktadır. Diğer taraftan protokollü olarak çalıştığımız TAP Derneği işbirliği ile her yıl düzenli olarak yürütülen okullar arası ödüllü atık pil toplama kampanyaları ile "Atık pil toplama kampanyası" her geçen gün amacına bir adım daha yaklaşmakta olup; ilçemiz genelinde bu bilincin daha da ileriye taşındığını görmekteyiz. TAP Derneği ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve her yıl düzenli olarak yürütülen atık pil toplama kampanyası kapsamında ilçemizde 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda ise 758 Kg atık pil toplandı. Ekiplerimiz 01 Ekim 2021 tarihi itibarıyla hazırlıklarını tamamladılar ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı ödüllü Atık pil toplama kampanyamızı başlattık. 30 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek olan kampanyamıza İlçemizdeki okulların yoğun katılım sağlayacağını düşünerek, tüm öğrencilerimizi ve halkımızı kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Halkımızdan atık pillerini naylon torba, karton kutu ya da kavanozlarda biriktirerek, okullarda, muhtarlıklarda, marketlerde ve belediyemizin belirlediği toplama merkezlerinde bulunan atık pil kutularına atarak; çevrenin korunmasına katkı sunmalarını bekliyorum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlayan ve her geçen gün büyüyerek devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamındaki hedeerden biri olan atık pillerin toplanması hususunda, İlçemiz tüm okulları, kamu kurumları, esnaarımız ve vatandaşlarımızın duyarlılığı ile üzerine düşen görevi yerine getirmekte olup, bu yılda geçen yıldan daha fazla atık pil toplanacağını düşünüyorum. Sıfır Atık Projesinde pilot ilçe olan İlçemiz bu çevre bilinciyle diğer il ve ilçelere örnek olmaya devam edecektir. "dedi. Hatice Kübra Savaş

