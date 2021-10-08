BURDUR'DA 'YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK' ETKİNLİĞİ - Haberler
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BURDUR'DA 'YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK' ETKİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam programı kapsamında 'Yerden Göğe Kadar Sağlık' etkinliği düzenlendi.

BURDUR (DHA) - Burdur'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam programı kapsamında 'Yerden Göğe Kadar Sağlık' etkinliği düzenlendi.

Halk Plajı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri ile vatandaşlar katıldı. İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam' programı kapsamında bugün buradayız. Biz, 'yaşlılarımız' demiyoruz, yaşayan çınarlarımız diyoruz. Onların öncülüğünde bir yürüyüş yaptık" dedi.

Daha sonra etkinliğe katılanlar Halk Plajı'nda yürüyüş yaptı. Etkinlik Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü üyelerinin paraşüte bağladıkları 'Datlıyı duzluyu yemecez, gezenlecez, zayıflecez', 'Sağlıklı nesiller, sağlık için anne sütü', 'İhtiyacın kadar tabağına al', 'Erken teşis et, kanseri yok et' yazılı pankartlarla uçtu.

BURDUR'DA 'YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK' ETKİNLİĞİ

BURDUR'DA 'YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK' ETKİNLİĞİ

BURDUR'DA 'YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK' ETKİNLİĞİ

BURDUR'DA 'YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK' ETKİNLİĞİ
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Haber: BURDUR'DA 'YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK' ETKİNLİĞİ - Haberler
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