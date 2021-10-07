Burdur'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
AA / Murat Çoban - Haberler | Güncel
Burdur'un Karamanlı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ozan Akdoğan idaresindeki 34 EKF 345 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Bademli köyü kavşağında devrildi.
Kazada, sürücü Akdoğan ile yanındaki Murat Eryaman yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Murat Çoban - Son Dakika Haberleri