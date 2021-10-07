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Burdur'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

AA / Murat Çoban - Haberler | Güncel
Burdur'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ozan Akdoğan idaresindeki 34 EKF 345 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Bademli köyü kavşağında devrildi.

Kazada, sürücü Akdoğan ile yanındaki Murat Eryaman yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Murat Çoban - Son Dakika Haberleri
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