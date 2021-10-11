Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov Ürgüp'te

ANKARA (AA) - Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü ziyaret etti.

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye binasındaki makam odasında Tcholakov'u kabul eden Aktürk, konuğuna ilçedeki tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.