Bugün maç var mı? 14 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim Perşembegünü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar haberimizde...

14 EKİM BUGÜN MAÇ VAR MI?

14 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

01:00

Atletico Mineiro - Santos

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:00

Chapecoense - Atletico PR

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:00

Flamengo - Juventude

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

02:00

ABD - Kosta Rika

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus

02:00

Loudoun United - Hartford Athletic

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

Fortaleza - Gremio

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

03:00

Memphis 901 - Louisville City

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Sporting Kansas 2 - Atlanta United 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Corinthians - Fluminense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

03:30

Internacional - America Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

04:00

Birmingham Legion - Austin Bold

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:00

El Paso Locomotive - Colorado Springs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Orange County - Phoenix Rising

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Tacoma Defiance - Las Vegas Lights

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:30

Sacramento Republic - LA Galaxy 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

18:30

TPS Turku - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:45

Bayern Münih - Hacken

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45

Koge - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

20:00

Jönköpings - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Helsingor - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

Arsenal - Hoffenheim

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Lyon - Benfica

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

23:00

Bolivya - Paraguay

FIFA Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV

Haberler.com - Gündem