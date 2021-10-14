Bugün maç var mı? 14 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim Perşembegünü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar haberimizde...
14 EKİM BUGÜN MAÇ VAR MI?
14 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
01:00
Atletico Mineiro - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:00
Chapecoense - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:00
Flamengo - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:00
ABD - Kosta Rika
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
02:00
Loudoun United - Hartford Athletic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Fortaleza - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:00
Memphis 901 - Louisville City
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Sporting Kansas 2 - Atlanta United 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Corinthians - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:30
Internacional - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
04:00
Birmingham Legion - Austin Bold
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
El Paso Locomotive - Colorado Springs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Orange County - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Tacoma Defiance - Las Vegas Lights
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
Sacramento Republic - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
18:30
TPS Turku - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:45
Bayern Münih - Hacken
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Koge - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:00
Jönköpings - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Arsenal - Hoffenheim
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Lyon - Benfica
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Bolivya - Paraguay
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV