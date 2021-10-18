Bugün dolunay var mı? Dolunay hangi gün 2021?

Bugün dolunay var mı? Dolunay n? zaman olur? sorularının yanıtı int?rn?tt? sıklıkla araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olarak biliniyor. Peki Dolunay ne zaman görülür? İşte, 2021 dolunay tarihleri!

DOLUNAY NE ZAMAN?

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir.

BUGÜN DOLUNAY VAR MI?

Ay Takviminde yer alan detaya göre Ekim ayında yaşanacak olan dolunay, Miladi takvimde 20 Ekim tarihine denk gelmektedir.

2021 DOLUNAY VE YENİ AY TARİHLERİ

20 Ekim 2021 27°26' Koç Dolunayı Saat 17:56

05 Kasım 2021 12°40' Akrep Yeniayı Saat 00:14

19 Kasım 2021 27°14' Boğa Ay Tutulması Saat 11:57

04 Aralık 2021 12°22' Yay Güneş Tutulması Saat 10:42

19 Aralık 2021 27°28' İkizler Dolunayı Saat 07:35

DOLUNAY TAKVİMİ

28 Ocak 2021 22.16 Aslan burcunda Dolunay

27 Şubat 2021 11.17 Başak burcunda Dolunay

28 Mart 2021 21.48 Terazi burcunda Dolunay

27 Nisan 2021 06.32 Akrep burcunda Dolunay

26 Mayıs 2021 14.14 Yay burcunda Dolunay

24 Haziran 2021 21.40 Oğlak burcunda Dolunay

24 Temmuz 2021 05.36 Kova burcunda Dolunay

22 Ağustos 2021 15.00 Kova burcunda Dolunay

21 Eylül 2021 02.54 Balık burcunda Dolunay

20 Ekim 2021 17.56 Koç burcunda Dolunay

19 Kasım 2021 11.57 Boğa burcunda Dolunay

04 Aralık 2021 10.41 Yay burcunda Dolunay

19 Aralık 2021 07.35 İkizler burcunda Dolunay

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