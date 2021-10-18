Bugün dolunay var mı? Dolunay hangi gün 2021?
Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresine verilen addır. Bugün dolunay var mı? Dolunay ne zaman olur? Dolunay hangi gün? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.
Bugün dolunay var mı? Dolunay n? zaman olur? sorularının yanıtı int?rn?tt? sıklıkla araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olarak biliniyor. Peki Dolunay ne zaman görülür? İşte, 2021 dolunay tarihleri!
Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir.
Ay Takviminde yer alan detaya göre Ekim ayında yaşanacak olan dolunay, Miladi takvimde 20 Ekim tarihine denk gelmektedir.
20 Ekim 2021 27°26' Koç Dolunayı Saat 17:56
05 Kasım 2021 12°40' Akrep Yeniayı Saat 00:14
19 Kasım 2021 27°14' Boğa Ay Tutulması Saat 11:57
04 Aralık 2021 12°22' Yay Güneş Tutulması Saat 10:42
19 Aralık 2021 27°28' İkizler Dolunayı Saat 07:35
28 Ocak 2021 22.16 Aslan burcunda Dolunay
27 Şubat 2021 11.17 Başak burcunda Dolunay
28 Mart 2021 21.48 Terazi burcunda Dolunay
27 Nisan 2021 06.32 Akrep burcunda Dolunay
26 Mayıs 2021 14.14 Yay burcunda Dolunay
24 Haziran 2021 21.40 Oğlak burcunda Dolunay
24 Temmuz 2021 05.36 Kova burcunda Dolunay
22 Ağustos 2021 15.00 Kova burcunda Dolunay
21 Eylül 2021 02.54 Balık burcunda Dolunay
20 Ekim 2021 17.56 Koç burcunda Dolunay
19 Kasım 2021 11.57 Boğa burcunda Dolunay
04 Aralık 2021 10.41 Yay burcunda Dolunay
19 Aralık 2021 07.35 İkizler burcunda Dolunay