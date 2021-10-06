BOTAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı İş Birliği ile Yerlileşme Adımı

ANKARA (Habermetre) - BOTAŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı ve HAVELSAN yerli ve milli yazılım "KOVAN" için iş birliği yapıyor.

HAVELSAN Kurumsal Kaynak Yönetimi Sisteminin(KOVAN) BOTAŞ'ta kullanımına yönelik mutabakat zaptı imza töreni 4 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapıldı.

SSB'de düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve SSB Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan ÖZCAN ve HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif NACAR katıldı.

Ülkemizin enerji alanında stratejik Kuruluşu olan BOTAŞ, kurumsal kaynak yönetim sisteminde de yerlileşme yolunda büyük bir adım atıyor.

KOVAN uygulamasına BOTAŞ'ın yapacağı katkılarla; teknolojisi, alt yapısı, esnekliği, ulusal ve uluslararası standartlara uyumu ile kamu ve özel tüm sektörlerde kullanılabilir olması ve yabancı muadillerinin yerini alması hedefleniyor.

Günümüze kadar ağırlıklı olarak yurtdışından tedarik edilen kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarına (ERP) alternatif olarak konumlandırılan KOVAN; özgün platform yapısı sayesinde yurtdışı lisans bağımlılığını ortadan kaldırırken, kurumların iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında yürütülmesine imkan tanıyor. Uluslararası standartlar ve güncel teknolojiler gözetilerek geliştirilen KOVAN sayesinde Türkiye'nin kritik görev verilerinin yerli sistemlerle saklanması temin edilecek.

BOTAŞ ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında halihazırda yürütülen bir başka proje olan Milli SCADA Sistemi ise ilk kullanılacağı yer olan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattında Kasım 2021 itibariyle devreye alınacaktır.

"Boru Hatları Güvenliği" Projesi, "Milli SCADA" Sistemi ve "Doğal Gaz Talep Tahmin" Programı gibi yerli ve milli projelerin geliştirilmesine destek veren BOTAŞ, ülkemiz ve milletimiz için son yıllarda önemi giderek artan yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlamaya devam edecektir.

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