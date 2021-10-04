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Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da boş arazide bir kişi bacağından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da boş arazide bir kişi bacağından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, şahsın kendi kendini vurma ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş arsada bir şahsın hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 44 yaşındaki Adem Parlak'ın bacağına aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Parlak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Şahsın cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tabanca cesedin 5 metre ilerisinde bulunurken, Parlak'ın kemerini çıkartıp kendine tampon ile ilk müdahalede bulunmaya çalıştığı belirlendi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adem Parlak'ın kendisini kazara vurma ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Berktuğ Öncü - Ahmet Berke Erdal/İHA)

Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bursa'da boş arsada tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
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