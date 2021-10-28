Bornova'da 29 Ekim'in coşkusu yaşatılacak

Bugün çelenk sunumu ile başlayacak törenlerde Mustafa Kemal Caddesi'ni meşalelerle aydınlatacak yürüyüşün ardından DJ Mahmut Orhan sahne alacak.

Bugün saat 13:00'de Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ilebaşlayacak olan törenler akşam Bornova -Bayraklı sınırındaki Haşim İşcan Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi kavşağında saat 20.00'da Fener alayı ve kortej geçişi ile devam edecek. Mustafa Kemal Caddesi ve Süvari Caddesi'nde ilerleyecek olan kortej, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Geçiş güzergahının Ayyıldızlı bayrağımızın renklerine boyanacağı tören, Bornovalıların katılımına açık olacak. Sosyal mesafe kuralarına uygun şekilde yapılacak olan yürüyüşte katılımcılar maskeli şekilde yer alacak. Bornovalılar, Bornova Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu'nun çalacağı zafer şarkıları ve marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek.

Cumhuriyet Maydanı'nda son bulacak olan yürüyüşün ardından Türk elektronik müziğin önde gelen isimlerinden DJ Mahmut Orhan, performansıylaBornovalılara müzik ziyafeti sunacak. 29 Ekim Cuma günü ise saat 10:00'da Bornova Şehir Stadında resmi törenler gerçekleşecek.

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