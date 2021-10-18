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Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları

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Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları

Türkiye'nin saklı cennetleri arasında gösterilen Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, sonbahardaki renk cümbüşüyle ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.

ARTVİN (İHA) - Türkiye'nin saklı cennetleri arasında gösterilen Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, sonbahardaki renk cümbüşüyle ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor. Karagöl'ün havadan çekilmiş sonbahar görüntüleri eşsiz manzarayı gözler önüne seriyor.

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü hayranlık uyandırıyor. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, yağlı boya tablolarını andırıyor.

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçları ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl'de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor.

(Adem Güngör/İHA)

Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları

Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları

Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları

Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları

Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları

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