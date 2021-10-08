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Borçka Belediyesinin Nobel paylaşımı gündem oldu

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Borçka Belediyesinin Nobel paylaşımı gündem oldu

Artvin-Borçka Belediyesi, Nobel Edebiyat Ödülü paylaşımında Abdulrazak Gurnah yerine Morgan Freeman fotoğrafıyla, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

ARTVİN (İHA) - Artvin- Borçka Belediyesi, Nobel Edebiyat Ödülü paylaşımında Abdulrazak Gurnah yerine Morgan Freeman fotoğrafıyla, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Belediye özür paylaşımında ise Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullanınca gündem oldu. Belediye Başkanı Ercan Orhan ise, "Mizah en güçlü iletişim yöntemidir" dedi.

Artvin Borçka Belediyesi, Twitter'dan 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı tebrik etmek isterken yanlışlıkla Morgan Freeman'ın fotoğrafını yayınladı. Paylaşımın kısa sürede gündem olmasının ardından yeni bir paylaşım daha yapan belediye, bu sefer de şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullandı.

Paylaşımda, "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesi yer aldı.

Belediyenin bir sonraki paylaşımında da şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafı paylaşılarak, "Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz" denildi.

Borçka belediye Başkanı Ercan Orhan yaptığı açıklamada, "Açıkçası esprimizin bu kadar beğenileceğini, sosyal medya diliyle söylersek yürüyeceğini beklemiyorduk. Z kuşağından bir kere daha umutlandık. Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı değerli aktör Morgan Freeman'ın fotosuyla verirken niyetimiz 'bu adam aktör, gerçek Gurnah kimdir?' diye meraklandırmak ve belki de bir kitabının okunmaya başlamasına vesile olurken aynı zamanda güzel ilçemizin de adını duyurmaktı. Başardık sanırım. Esprinin devamında ise artık abartının dozunu daha da arttırıp değerli müzik insanı Tarık Mengüç'ün fotosuyla vererek ilkini kasıtlı yaptığımızın altını çizmek istedik. Google'ı gogel yazarak ilk kelimeden zaten belli etmiştik. Her iki espriye gelen yorumlara bakılınca ilkinde gerçekten bilmediğimizi sananlar ikincisinde olayın mantığını çok çabuk çözdüler" ifadelerini kullandı.

Borçka Belediyesi geçmişte ise sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Prenses Diana ve eşi Prens Charles'in fotoğrafları paylaşılarak balayı tatillerini ilçelerinde geçirdiklerine yer vermişti.

(Adem Güngör/İHA)

Borçka Belediyesinin Nobel paylaşımı gündem oldu

Borçka Belediyesinin Nobel paylaşımı gündem oldu

Borçka Belediyesinin Nobel paylaşımı gündem oldu

Borçka Belediyesinin Nobel paylaşımı gündem oldu

Borçka Belediyesinin Nobel paylaşımı gündem oldu

Borçka Belediyesinin Nobel paylaşımı gündem oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı

2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı
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