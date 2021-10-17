Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

AA / Murat Ataseven - Haberler | Güncel
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur etkisini gösteriyor.

DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur etkisini gösteriyor.

Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis ve hafif yağış nedeniyle bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi.

Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

AA / Murat Ataseven - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor - Haberler
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