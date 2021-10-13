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Bolu'da MARKA destekli 3 proje için imza töreni düzenlendi

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da MARKA destekli 3 proje için imza töreni düzenlendi

Bolu Valiliği ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle gerçekleştirilmesi planlanan 3 proje için imza töreni düzenlendi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Bolu Valiliği ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle gerçekleştirilmesi planlanan 3 proje için imza töreni düzenlendi.

Valilik ve MARKA iş birliği ile Gerede ilçesinde "Organize Sanayi Bölgesinde İstihdamı Geliştirme Merkezi", "Mudurnu'nun Yöresel Potansiyeli Ekonomiye Kazandırılıyor" ve " Seben'de Kaynağından Sofraya El Ele Kalkınmaya" projeleri için Valilik Toplantı salonunda protokol imzalandı.

Hayata geçirilecek projelerle Mudurnu'da kızılcık üretim tesisi, Seben'de kaynak suyu dolum tesisi ve Gerede ilçesinde sanayide çalışacak ara elaman yetiştirme merkezi kurulacak.

MARKA yetkilileri tarafından hayata geçirilecek olan ve yaklaşık toplam maliyeti 7 milyon lira olan 3 proje hakkında sunum gerçekleştirildi.

Vali Ümit, AA muhabirine, Seben ilçesinde çok güzel su kaynağının olduğunu belirterek, "Bu kaynağımızı paket su şekline getirip, insanlarımızın hizmetine sunacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çok değerli katkılarıyla gerekli ödeneği temin ettik. Bugün de sözleşmeyi imza ettik." diye konuştu.

Seben'deki su kaynağının "Seben Kartalkaya Kaynak Suyu" diye piyasaya sunulacağını belirten Ümit, "Biz bugün sözleşmesini yaparak çalışmaları başlatmış olduk." şeklinde konuştu.

Kartalkaya'nın ülkenin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Ümit, "Türkiye'nin kayak merkezileri arasında kar kalitesinin en yüksek olan yerlerden bir tanesi Kartalkaya. Şimdiye kadar bu şekilde söyleniyordu. Kartalkaya ismiyle bir de su kaynağımız olacak. Ülkenin, ilin tanıtımına, özellikle Kartalkaya ve Seben ilçemizin tanıtımına da katkı sağlayacak." dedi.

Vali Ümit, su kaynağının insanların hizmetine orijinal, hijyen şartlar içerisinde, en güzel şekliyle paketlenmiş olarak sofralara geleceğini belirtti.

İmza törenine, Vali Ümit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ile proje ortakları katıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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