Bölgenin En Modern Hayvan Misafirhanesi ve Bakımevinde İlk Ameliyat

KARABÜK (Habermetre) - Geçtiğimiz hafta hizmete giren, Karabük Belediyesi'ne ait Batı Karadeniz'in en büyük ve en modern hayvan misafirhanesi ve bakımevinde ilk ameliyat gerçekleştirildi. Yapılan ameliyatla 5 aylık kangaldan 4 kg. ur çıkartıldı.

Karabük Belediyesine ait, Batı Karadeniz'in en büyük ve en modern barınağında yalnızca sokak hayvanlarına değil, sahipli hayvanlara da hizmet veriliyor. 5 aylık kangal köpeğinin sırtındaki uru özel kliniklerde aldıramayan vatandaş çareyi Karabük Belediyesi Hayvan Misafirhanesi ve Bakımevine başvurmakta buldu.

Operatör Veteriner Hekim Selim Korkmaz ve Operatör Asistanı Tekniker Malik Gökkaya tarafından yapılan ve yaklaşık 2, 5 saat süren ameliyat sonucu, 40 cm. uzunluğunda ve 4 kg. ağırlığındaki kitle başarılı bir şekilde alındı.

Karabük Belediyesi Veteriner Hekimi Selim Korkmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bir hemşehrimiz köpeğinin sırtındaki kitlenin alınması için bize başvurdu ve bizde kendisine yardımcı olduk. Sayın Belediye Başkanımız Rafet Vergili'nin talimatlarıyla son derece modern bir bakımevi ve ameliyathane kurduk. Burada, yalnızca sahipsiz misafirlerimize değil, vatandaşlarımızın hayvanlarına da hizmet veriyoruz, ilk ameliyatımız son derece başarılı geçti, daha modern şartlarda şehrimize hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

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