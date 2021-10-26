Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin 97 sanık hakim karşısında

İSTANBUL (İHA) - Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan ve ardından görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'ya ilişkin yapılan protestolarda gözaltına alınan 97 sanık, 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşma, bir kısım sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan ve ardından görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'ya ilişkin yapılan protestolarda gözaltına alınan 97 sanık, 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya yaklaşık 50 sanık ve avukatları katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, sanıkların savunmaları alındı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme, bir kısım sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Boğaziçi Üniversitesindeki protestolarda, 1 Şubat günü basın açıklaması yapmak isteyen şüphelilere yapılan müdahalede, Etiler, Bebek ve üniversitenin Güney kampüsünde 108 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakılmış, 98'i ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Bir kişinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmış, 97 kişi hakkında ise iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 97 şüphelinin 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)