Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, makam aracına binerken öğrencilerin protestosuna maruz kaldı. İnci'nin arabaya binmesine engel olmak isteyen şahıslar, araba hareket edecekken üzerine çıkarak taşkınlık yaptı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan kaos kampüste devam ediyor. Bulu'nun görevden alınması sonrası yerine Prof. Dr. Naci İnci'nin rektör olarak getirilmesi de üniversitedeki tansiyonu düşürmeye yaramadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun ardından üniversiteye önce vekaleten, sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye de öğrenciler protesto başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar

Protestoların bugün 274. gününe girilirken üniversitede öğrenciler şiddet olaylarını artırdı. Rektör Naci İnci rektörlük binasından çıkarken öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Bazı öğrenciler Naci İnci'nin bindiği makam aracının önünde durarak geçmesine izin vermedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar

Aracın üzerine daha sonra yarı çıplak bir şahıs çıktı. Özel güvenlik ekiplerinin olayı engellemeye çalışmasıyla da arbede yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Bergen Aleyna Tilki
Spor Marcao Fatih Terim Ali Palabıyık Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Demir Çelik Cengiz Ergün Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olay! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 09:24:23. #1.12#