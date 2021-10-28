Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem son yolculuğuna uğurlandı! Annesinin feryatları yürekleri dağladı

Denizli'de dün erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'in bir evde cansız bedeni bulundu. Şebnem'i boğazından ve boynundan bıçaklanarak öldüren Zanlı Furkan Zıbıncı kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zıbıncı, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına hiçbir şey hatırlamadığını söyleyerek yanıt verdi.

TUTUKLANDI

Zıbıncı, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ "BEBEĞİMDİ, MELEĞİMDİ O BENİM" DİYEREK FERYAT ETTİ

Öte yandan Şebnem Şirin'in cenazesi yapılan otopsi işlemi sonrası Adli Tıp'tan alındı. Şebnem Şirin'in cenazesi İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Helallik alınırken, anne Pervin Tokat kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne feryat ederken, cenazeye katılanların yüreklerini dağladı. Acılı anne, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum." diyerek feryat etti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet