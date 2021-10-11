Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Ekim saat 07.45'te Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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