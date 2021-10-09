Bodrum Adliyesi sokak köpeklerini sahiplendi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bodrum Hayvan Hakları Derneğinin ortak çalışmasıyla Hayvanları Koruma Günü düzenlendi.

Bodrum Adliyesindeki etkinliğe, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Cumhuriyet Savcısı Remzi Vatandaş, Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Agar, Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, adliye personeli, Denetimli Serbestlik Personeli ve Dernek Yöneticileri katıldı.

Başsavcı Arslan, yaptığı açıklamada, toplum olarak gerek sokak gerekse yaban hayvanlarının yaşam haklarının varlığı konusunda farkındalık değerlerinin artırılması, toplumun bilinçlendirilmesi sürecine katkıda bulunmaktan onur duyduklarını söyledi.

İnsanların sokak hayvanlarıyla aynı ortamları paylaştığına işaret eden Arslan, "Sokak hayvanlarımızın da bir canı olduğunu, bizlerin bakımına muhtaç olduklarını biliyoruz. Bundan dolayı da Adliyemize Torba Hayvan Barınağından 5 adet köpek ve adını adalet verdiğimiz bir adet kediyi sahiplenerek topluma örnek olmaktan dolayı onur duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Agar da Bodrum Hayvan Haklarını Derneği ile ortak çalışmalar yaptıklarını, Denetimli Serbestlik bünyesinde yükümlü olarak dosyası bulunan vatandaşlara yönelik hayvan hakları farkındalık kazandırma çalışmaları kapsamında seminerler verdiklerini kaydetti.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise Bodrum Adliyesine ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerine, hayvan hakları alanındaki duyarlılığı ve destekleri için teşekkür etti.

Torba Hayvan Barınağı yetkililerince iki doz aşıları yapılan 5 köpek, adliye teşkilatınca sahiplendirilmek üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'a teslim edildi.

Köpeklerin aşıları tamamlandıktan sonra başsavcı Arslan'ın talimatıyla adliye bahçesine konulacak kulübelerde bakılacağı öğrenildi.