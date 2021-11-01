Böbrek hastası Dilek'ten organ nakli için farkındalık çağrısı

İZMİR (DHA) - İZMİR'de kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 6,5 yıldır diyalize giren Dilek Gençyılmaz (23), '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' öncesi farkındalık için 'Organlarınız toprak olmasın', 'İnsanları yaşatmak sizin elinizde', 'Onların umutları olun' ve 'Organ bağışı hayat kurtarır' yazılı dövizlerle tek kişilik eylem yaptı. Herkese, organ bağışı çağrısında bulunan Gençyılmaz'a, çevredekiler de destek verdi.

İzmir'de, karın ağrısı şikayeti üzerine başvurduğu hastanede, kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenen Dilek Gençyılmaz, 6,5 yıldır diyalize giriyor. Gençyılmaz için iki kez bağışçı bulunduğu haberi geldi ancak kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle organ nakli gerçekleşmedi. Haftanın 3 günü 8 saat diyalize giren Gençyılmaz, 2 kez hem sevinci hem hayal kırıklığını bir arada yaşadığını ve umudunu hiç kaybetmediğini söyledi. Kendisi gibi organ nakli bekleyen hastalar için sesini duyurmak istediğini belirten Gençyılmaz, '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle İzmir Kordon'da farkındalık eylemi yaptı. Evde hazırladığı 'Organlarınız toprak olmasın', 'İnsanları yaşatmak sizin elinizde', 'Onların umutları olun' ve 'Organ bağışı hayat kurtarır' yazılı dövizler açan Gençyılmaz'ın eylemine, çevredeki bazı kişiler de destek verdi.

Yaşadıklarımı yazmaya başladığını da belirten Gençyılmaz, "İleride Organ Bağışı Haftası'nda kendi etkinliğimi büyük bir konferans salonunda, insanlara umut olmak adına düzenlemek istiyorum. Hedefim ve hayalim bu" dedi.