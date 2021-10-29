Bjergsen ve SwordArt, 2022 sezonunda TSM'de yer almayacak!

Kuzey Amerika'nın en köklü espor organizasyonlarından olan TSM'de ayrılıklar başladı! İki tecrübeli isim olan Bjergsen ve SwordArt, Dot Esports'un haberine göre önümüzdeki sezon TSM forması giymeyecek!

TSM takipçilerinin hatırlayacağı üzere SwordArt, 2021 sezonu için uçuk bir kontrat fiyatı ile takıma transfer olmuştu. Bu sürede yıldız orta koridor Bjergsen de kadroda bulunmuyordu. Farklı nedenlerden dolayı takım belki de kariyerinin en kötü mevsimi geçirmiş ve ne Msı'da ne de Dünya Şampiyonası'nda boy gösterememişti.

TSM'e katılmadan önce SwordArt, SUNING'in destek rolünü üstleniyordu. Biz onu Flash Wolves takımından tanıyor olsak da 2020 Dünya Şampiyonası'nda SUNING ile finale çıkmayı başarmıştı. Finalde Damwon Gaming'e kaybeden ekip kendilerinden bekleneni fazlasıyla vermiş ve tarihe adlarını kazımayı başarmıştı.

Bjergsen ise 2021 yılında profesyonel oyunculuğu bıraktığını ve yine TSM'de koç görevinde bulunacağını açıklamıştı. Birçok hayrana sahip ikonik oyuncunun bu kararı takipçilerini üzse de bir şekilde espor sektöründe olacağı için çok dramatik karşılanmamıştı. Oyuncu olarak espora geri dönüyor olması ise takipçilerini bir hayli sevindirmiş olmalı!

Bjergsen, Kuzey Amerika League of Legends'ının belki de en başarılı ve ikonik ismi. Kariyerine Avrupa'da başlamış da olsa Doublelift'ten sonra bölgesinin en çok ödül kazanan oyuncusu ünvanına sahip!

Bjergsen'in koçluğu sırasında TSM, bahar mevsiminde üçüncü, yaz mevsiminde ligi dördüncü bitirmişti. Bu sonucun ardından takım, kurulduğu günden beri üçüncü kez Dünya Şampiyonası kaçırmış oldu.

Bu iki tecrübeli oyuncunun da henüz sonraki sezon oynayacakları takımlar belli değil. Bjergsen tarafında Avrupa ve Kuzey Amerika takımları daha yakın dururken, SwordArt'ın hangi takıma gideceğini kestirmek daha güç. Ayrıca bu ayrılıkların ardından TSM'de de 2022 sezonu için büyük bir kadro yapılanması göreceğiz gibi duruyor!

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