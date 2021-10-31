Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı - Haberler
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Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu: 5 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala düşerek ters durdu, 5 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu: 5 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala düşerek ters durdu, 5 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Yusuf Kayayönetimindeki 16 ADY 006 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmakta olan Batuhan Taha B.yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil kanala düşerek ters durdu. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Melek Bahar Kaya(36), Ali Hamza K.ve İrem Nur K.yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu; 5 yaralı

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