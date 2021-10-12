Bingöl'de engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde engelli vatandaşa, Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi. Kurum müdürü Seyfettin Özdemir ve personelleri tarafından ilçeye bağlı Yenidal köyünde Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında vatandaşların ikamet adreslerinde gerçekleştirilen incelemeler esnasında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "ASDEP kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir ve personelleri tarafından ilçemizin Yenidal köyü ve mezralarında hane ziyaretleri devamı ediyor. Ziyaretler esnasında engelli olduğu tespit edilen yaşlı vatandaş hakkında hazırlanan bilgi notunun kuruluş müdürü ile paylaşılması üzerine yerinde inceleme yapmak amacıyla aileye ikinci ziyaret gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan tekerlekli sandalye kaymakamımızın talimatları doğrultusunda karşılanarak vatandaşımıza ulaştırılması amacıyla Sosyal Hizmet Merkezine teslim edildi. Engelli vatandaşa tekerlekli sandalyesi personeller tarafından teslim edildi" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri