Bingöl'de engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bingöl'de engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde engelli vatandaşa, Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde engelli vatandaşa, Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi. Kurum müdürü Seyfettin Özdemir ve personelleri tarafından ilçeye bağlı Yenidal köyünde Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında vatandaşların ikamet adreslerinde gerçekleştirilen incelemeler esnasında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "ASDEP kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir ve personelleri tarafından ilçemizin Yenidal köyü ve mezralarında hane ziyaretleri devamı ediyor. Ziyaretler esnasında engelli olduğu tespit edilen yaşlı vatandaş hakkında hazırlanan bilgi notunun kuruluş müdürü ile paylaşılması üzerine yerinde inceleme yapmak amacıyla aileye ikinci ziyaret gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan tekerlekli sandalye kaymakamımızın talimatları doğrultusunda karşılanarak vatandaşımıza ulaştırılması amacıyla Sosyal Hizmet Merkezine teslim edildi. Engelli vatandaşa tekerlekli sandalyesi personeller tarafından teslim edildi" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Cristiano Ersun Yanal Stefan Kuntz Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bingöl'de engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:58:04. #1.11#