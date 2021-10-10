Binali Yıldırım, Erzurum'a geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binali Yıldırım, Erzurum'a geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Binali Yıldırım, Erzurum'a geliyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, pazartesi günü gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırımın da katılacağını açıkladı.

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, pazartesi günü gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırımın da katılacağını açıkladı.

Geleceğe umutla bakmayı sağlayacak yeni politikalar geliştirmeye ve sürdürmeye devam ettiklerini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "2023 hedefleri odağında devam eden hizmet yürüyüşümüzü değerlendirmek ve halkımızın beklentilerine en iyi cevabı verebilmek gayesiyle gerçekleştireceğimiz Genişletilmiş İl Danışma toplantımızı 11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapacağız. Toplantımıza AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım da teşrif edecekler. Tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte sahadaki varlığımızı daha da artırarak, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız. Milletimizin gönlünde yer eden partimizin hizmet çıtasını daha yükseğe çıkartmak için tüm unsurlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedeflerden sapmadan halkımızın geleceğine umutla bakmasını sağlayacak her türlü konuda yeni politikalar geliştirmeye ve her türlü algıya rağmen hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Işıl Sergen Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Binali Yıldırım, Erzurum'a geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:27:21. #1.13#