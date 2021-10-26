Bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi - Haberler
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Bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi

Bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi

Bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi

Bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi
AA - Son Dakika Haberleri
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