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Bill Gates ikinci kez hacı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Türkiye'de.

Yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Türkiye'de.

Dünyaca ünlü işadamı 107 metre uzunluk, 16 metre genişliğe sahip Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat ile 68 metre boyundaki lojistik destek gemisi 'Wayfinder' ile Kuşadası'na geldi. Denize geçen yıl indirilen, haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan kiralık süper yat, sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi. Yatta bir süre dinlenen Gates, öğle saatlerinde gemiden özel helikopterine binerek ayrıldı. Bill Gates'i taşıyan özel helikopterin Selçuk-Efes istikametine uçtuğu görüldü. Selçuk Havaalanına iniş yaptığı öğrenilen işadamı doğrudan Meryemana Evi'ne giderek kilisede dua edip ikinci kez hacı oldu. Daha sonra Efes Antik Kenti'ne geçen Gates, yakın korumalarıyla beraber antik kenti gezdi.

Milyarder işadamı, 2005 yılında da Marmaris'te eski eşi Melinda ile Meryem Ana Evi'ne gelmiş ve ilk kez hacı olmuştu.

Bill Gates ikinci kez hacı oldu

Bill Gates ikinci kez hacı oldu

Bill Gates ikinci kez hacı oldu

Bill Gates ikinci kez hacı oldu
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