BİLEM'de yeni indirimli Eskart başvuruları işbirliği ile çözüme kavuşacak - Haberler
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BİLEM'de yeni indirimli Eskart başvuruları işbirliği ile çözüme kavuşacak

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BİLEM'de yeni indirimli Eskart başvuruları işbirliği ile çözüme kavuşacak

Öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi ile görüşen ESTRAM yetkilileri, Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde açacağı yeni gişelerde hizmet verecek.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Okulların açılması ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi BİLEM'de öğrencilerin indirimli Eskart başvuruları ve vize işlemleri sebebiyle yoğunluk yaşanıyordu. Günde 3 binin üzerinde indirimli Eskart işlemi yapıldığını belirten ESTRAM yetkileri, Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde hafta içi saat 8.00 ile 20.00 arasında ve Anadolu Üniversitesi'nin Öğrenci Merkezi'nde ise 8.30-16.30 saatleri arasında yeni açılan gişelerde kart başvuru ve vize işlemlerini 5 Ekim tarihinden itibaren gerçekleştirmeye başladı.

Yaşanan yoğunluktan dolayı meydana gelen mağduriyetleri gidermek için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapan Anadolu Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür eden ESTRAM Genel Müdürlüğü, yeni başlayan eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

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