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Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 'Bilecikli Neron' yine yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 'Bilecikli Neron' yine yakalandı Daha önce de bir barakayı ateşe verdiği Çöplük mevkiinde zabıta ekipleri tarafından yeniden fark edildi Olay yerine polis ekipleri çağrıldı 'Bilecikli Neron' diye anılan Erkan A.

BİLECİK (İHA) - Ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 'Bilecikli Neron' yine yakalandı

Daha önce de bir barakayı ateşe verdiği Çöplük mevkiinde zabıta ekipleri tarafından yeniden fark edildi

Olay yerine polis ekipleri çağrıldı 'Bilecikli Neron' diye anılan Erkan A. uyarılarak bölgeden uzaklaştırıldı

BİLECİK - Bilecik'te bir ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, daha önceden bir barakayı ateşe verdiği Çöplük mevkiinde zabıta ekipleri tarafından yine yakalandı.

Bilecik'te geçtiğimiz aylarda Bilecik- Vezirhan D-160 karayolunda Gülümbe Köyü Aptalderesi mevkiinde yaşanan orman yangını zamanında müdahale ile büyümeden söndürülmüştü. Yangın alanında, üzerinden tiner şişesi çıkarak gözaltına alınan Erkan A.(43), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zabıta ekipleri tarafından Çöplük mevkiinde yeniden görülen şahıs, ne yaptığının sorulması üzerine, "Buralarda geziyorum" cevabını verdi. Yeniden bir yangına sebep vereceği ihtimali üzerine zabıta ekipleri durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 'Bilecikli Neron' diye anılan Erkan A.'yı uzaklaştırarak uyarılarda bulundu.

Her yangının altından o çıkıyor

Öte yandan Erkan A., orman yangının ardından Bilecik Kent Ormanı'nda üzerinde bir pet şişe içinde tiner ile yakalanmıştı. Bu olaydan bir kaç gün sonra Çöplük mevkiinde bir bakaradan çıkarak koşan Erkan A.'yı gören zabıta ekipleri hemen barakaya gitmiş, içeride çıkan yangını kendi çabalarıyla söndürmüştü.

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 'Bilecikli Neron' yine yakalandı

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 'Bilecikli Neron' yine yakalandı

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 'Bilecikli Neron' yine yakalandı

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 'Bilecikli Neron' yine yakalandı

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 'Bilecikli Neron' yine yakalandı

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 'Bilecikli Neron' yine yakalandı

Son dakika haberleri! Ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 'Bilecikli Neron' yine yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri
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