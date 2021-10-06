Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler
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Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki oturumda konuşan Vali Kızılkaya, göreve başladığı ilk günde toplantıda yer almasının ilin meselelerine yakından vakıf olması bakımından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Bilecik genelinde birçok projenin yer aldığını ve 2021 yılında 383 projenin uygulandığını bildiren Kızılkaya, "2021 yılı dönem sonu itibarıyla projelerden 103'ü tamamlanmıştır. 149'unda çalışmalar devam ediyor. 72'si ihale aşamasında ve 56'si ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 2 milyar 172 milyon 479 bin liradır. 2021 yılında bunlara tahsis edilen ödenek miktarı 552 milyon 24 bin liradır. Bu dönem sonuna kadar 279 milyon 257 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 50,59 harcama oranı gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

İlçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2021 yılı yatırımları ve projeleri yatırımcı kuruluşlar tarafından aktarıldı.

Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri
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