Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi etrafında dere ıslahı ve altyapı çalışmaları

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Şahin, bir ayı aşkın süredir Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi etrafında dere ıslahı ve altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi tarafından Pelitözü Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaklar son sürat devam ettiğini anlatan Şahin, "Yol genişletme, asfalt düzenleme ve kilit parke taşı çalışmaları ile cadde ve sokakların daha güzel hale getirildi. İlimizde bulunan enerji ve doğalgaz hattı çalışmaları nedeniyle Pelitözü Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar kullanışsız hale gelmişti. Fen İşleri Müdürlüğümüz ve ilgili diğer birimlerin yoğun çalışması ile burada kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bir yandan kilit parke taşı çalışmaları yapıyoruz diğer yandan yol genişletme ve asfalt çalışmalarını tamamlıyoruz. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bu mahallemizde vatandaşlarımıza daha rahat ulaşım sağlayacağız" dedi.

"Hastanesi dere ıslah ve altyapı çalışmaları devam ediyor"

Başkan Şahin, bir ayı aşkın süredir Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi etrafında dere ıslahı ve altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Hastanesi altı ve Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan alanda da dere ıslahı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Daha önce burası kötü koku ve görüntü oluşturuyordu. Ekiplerimiz büyük bir çalışma ile buralarda ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK