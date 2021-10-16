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Biden hastaneye kaldırılan eski ABD Başkanı Clinton ile telefonda görüştü

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden hastaneye kaldırılan eski ABD Başkanı Clinton ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, salı gününden bu yana hastanede enfeksiyon tedavisi gören eski ABD Başkanı Bill Clinton ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD Başkanı Joe Biden, salı gününden bu yana hastanede enfeksiyon tedavisi gören eski ABD Başkanı Bill Clinton ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada Biden ve Clinton'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Jean-Pierre açıklamasında, "Biden ve Clinton çok yakın zamanda tekrar görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Başkan Biden, eski Başkan Clinton'a acil şifalar diledi." bilgisini paylaştı.

"Clinton'ın ciddi bir şeyi yok"

Öte yandan Biden, Connecticut ziyaretinden Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Clinton'ın ciddi bir şeyi yok." dedi.

Clinton'ın doktorları perşembe günü yaptıkları açıklamada, Clinton'ın 12 Ekim Salı günü California'daki bir hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, Clinton'ın yakın gözlem ve antibiyotik tedavisi için hastanede tutulduğuna işaret edilerek, "İki günlük tedavinin ardından Clinton'ın kan değerleri düzeliyor ve antibiyotiklere iyi cevap veriyor." bilgisi paylaşılmıştı.

California'daki hastane ekiplerinin Clinton'ın New York'taki sağlık ekibiyle yakın temas halinde olduğu aktarılan açıklamada, "Clinton'ın yakın zamanda evine döneceğini umuyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Öte yandan Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklar, Clinton'ın sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve önlem amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu kaydetmişti.

1993-2001 yılları arasında ABD'nin 42. başkanlığı görevini üstlenen Clinton, başkan seçilmeden önce de 12 yıl Arkansas Valisi olarak görev yapmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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