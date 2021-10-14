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Beyoğlu'nda hareketli anlar: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beyoğlu'nda hareketli anlar: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi

Beyoğlu'nda caddeye ters yönden giren motosikletli iki kişi, polisin "dur" ihtarına uymayıp üstüne sürerek kaçmaya başladı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda caddeye ters yönden giren motosikletli iki kişi, polisin "dur" ihtarına uymayıp üstüne sürerek kaçmaya başladı. Polisin yaya olarak kovaladığını gören bir vatandaş, motosikletlilere tekme atarak yere düşürdü. Hareketli anlar anbean kameralara yansırken, yere düşen sürücünün ise ayağı kırıldı. Sürücünün motosikletin sigortası olmadığı için kaçtığı ortaya çıktı.

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 34 CLP 612 plakalı motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Kumbaracı Yokuşu Caddesi üzerinde ters yönden ilerlemeye başladı. Motosikletlinin tersten girdiğini gören noktada görevli polis memuru da "dur" ihtarında bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan ve motosikleti memurun üstüne süren sürücü, Asmalı Mescit Caddesine girerek kaçmaya başladı. Polisin yaya olarak peşinden koştuğunu gören ve sesleri duyan çevredeki A.Ç. isimli bir vatandaş, motosikletlilere tekme atarak yere düşürdü.

Motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi

Yanından geçen motosikletliye tekme atarak adeta yere seren A.Ç. onları etkisiz hale getirdi. Yere düşen şahıslardan bir tanesi hemen ayağa kalkarken, sürücü ise uzun süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı. Bu sırada şahısların peşinden gelen polis ise, onları yakaladı.

Yaralı kapkaççı hastaneye kaldırıldı

Olay nedeniyle ayağı kırıldığı öğrenilen sürücü Malik Enes Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün arkasındaki Ümeyir Y. ve Malik Enes Y.'yi tekme atarak yaralayan A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Motosiklet ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Motosikletin sigortası olmadığı için kaçmış

Emniyete götürülen Ümeyir Y.'nin motosikletin sigortası olmadığı ve trafik men edilmemek için kaçtığını söylediği öğrenildi. Motosikletliye tekme atan A.Ç.'ye ise "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kapkaççıları yere düşürdüğü anlar kamerada

Öte yandan Beyoğlu'nda vatandaşın motosikletle kaçan şahısları yere düşürdüğü o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde motosikletle kaçmaya çalışan kapkaççılara, kafeden çıkan şahsın tekme atarak yere düşürdüğü, sonrasında ise polislerin gelerek şahsı aldıkları görülüyor. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda hareketli anlar: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi

Beyoğlu'nda hareketli anlar: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi

Beyoğlu'nda hareketli anlar: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi

Beyoğlu'nda hareketli anlar: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi

Beyoğlu'nda hareketli anlar: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi

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