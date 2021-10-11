Beykoz ve Berde Kardeşliğe İmza Attı

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Beykoz Belediyesi ile Azerbaycan'ın Berde Belediyesi arasında, tarihi bağları güçlendirecek kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğini artıracak kardeş şehir protokolü imzalandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)' nin öncülüğünde gerçekleşen kardeş şehir protokolü imza töreninde imzalar, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Berde Belediye Başkanı Sadıq Halilov tarafından atıldı.

Beykoz Belediyesi'nde yapılan törende Azerbaycan Berde Milletvekili Fatma Yıldırım ve Azerbaycan Şehir Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Tofig Hasanov ile Beykoz Belediyesi başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin vurgulandığı buluşmada heyetler belediyecilik alanında karşılıklı tecrübe aktarımlarını dile getirdi, şehirlerin siyasi ve idari yönetim yapıları ile coğrafi özellikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Karabağ'ın Kapısı: Berde

Tarihte Azerbaycan'a 500 yıl başkentlik yapan Berde şehri yeşil dokusuyla Beykoz'la benzerlik gösteriyor. Stratejik konumuyla "Karabağı'ın Kapısı" olarak adlandırılan Berde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleşen ve 44 gün süren "Vatan Savaşı"nda zayiat veren şehirler arasında yer alıyor.

Beykoz ve Berde arasında ilişkileri güçlendirecek kardeş şehir protokolü, belediyecilik, kültürel, sosyal, sportif, ekonomik ve ticari alanlarda tecrübe paylaşımı ve işbirliğini öngörüyor.

Başkan Murat Aydın: "Berde'yle İş Birliğine Hazırız"

Protokol imza töreninde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Beykoz kadim kültürü olan tarihi bir yer. Belediyecilik tarihi 1868 yılında başlıyor. Berde'yle her türlü iş birliğine hazırız. Bugün attığımız imzayla candan öte kardeşliğimiz, kültürel ve sosyal projelerle taçlanacak" dedi.

Başkan Halilov: "Kardeşliğimiz Güçlenecek"

Beykoz'la kardeş olmaktan ve ilçede ağırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Berde Belediye Başkanı Sadıq Halilov ise: "Berde tarihle iç içe muasır bir şehir, ticaret merkezi. Beykoz'un tecrübelerine ihtiyacımız var. Bu protokol sadece Berde ve Beykoz değil, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini de simgeliyor. " şeklinde konuştu.

Berde Milletvekili Fatma Yıldırım da her iki şehrin ilişkilerini geliştirmeye yönelik destek sözü verdi.

İmzaların atılmasının ardından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Berde Belediye Başkanı Sadıq Halilov ve kardeş şehir heyetine günün anısına ilçenin simgesi çeşm-i bülbül hediye etti.

Milletvekili Fatma Yıldırım, Başkan Murat Aydın'a iki ülke liderlerinin resmedildiği pano hediye ederken, Başkan Halilov da Azerbaycan'ın simgesi har-ı bülbül çiçeği motifi verdi.

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