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Havadan fotoğraflarla // Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Havadan fotoğraflarla // Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ BEYKOZ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ BEYKOZ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı. Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu. Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı


Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Havadan fotoğraflarla// Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-3

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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